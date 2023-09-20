В Воронеже оштрафовали водителя маршрутного автобуса

В Воронеже 33-летний водитель маршрутного автобус (№20) у дома №13 по улице Домостроителей проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Мужчина повернул налево при выключенном сигнале дополнительной секции, нарушив требование п.6.3 ПДД РФ. В соответствии с ч.1 ст.12.12 КоАП РФ его оштрафовали на 1 000 рублей.

Отметим, что выявить нарушение помог чат-бот @Bespredelu_net36_bot, куда обратился неравнодушный житель Воронежа.

Госавтоинспекторы призывают водителей не торопиться совершать необдуманные маневры и быть внимательными к требованию дорожных знаков, сигналов светофора и дорожной разметки. Необдуманные действия могут привести к трагическим последствиям.