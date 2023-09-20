В Воронеже поймали серийного велосипедного вора

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В Воронеже задержали подозреваемого в серии краж двухколесных транспортных средств.

С июня по сентябрь в отделы полиции поступило несколько заявлений от владельцев велосипедов, которые лишись своих «железных коней». Велики угоняли из подъездов многоквартирных домов путем повреждения замка-троса или свободным доступом. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 80 тысяч рублей.

Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. 41-летний задержанный, неоднократно судимый, сознался.

- Установлена причастность подозреваемого к семи хищениям двухколесных транспортных средств на территории Советского, Центрального и Ленинского районов Воронежа, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Возбуждены уголовные дела по кражам.