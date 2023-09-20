В Воронеже на карантин отправили 35 классов в 16 школах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 сентября стало известно, что на карантин отправили 35 классов 16 воронежских школ. Как сообщили в мэрии, учебный процесс временно приостановлен из-за роста заболевших ОРВИ.

- В соответствии с санитарными нормами учебный процесс приостанавливают не менее, чем на 7 дней, если 20 и более процентов детей в классе заболели вирусными заболеваниями и имеют подтвержденный медицинским учреждением диагноз. Это одна из мер, которая позволяет разобщить учащихся и снизить распространение инфекции, - отметили в городской администрации. - В школах регулярно проводится проветривание, уборка помещений специальными дезинфицирующими средствами.

Несмотря на то, что осень пока балует воронежцев вполне летней погодой, врачи фиксируют рост заболеваний и простудами, и ковидом.