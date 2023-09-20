В Воронеже появилась Дирекция особо охраняемых природных территорий

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области создали Дирекцию особо охраняемых природных территорий, постановление об этом, подписанное губернатором Александром Гусевым, опубликовали на сайте регионального правительства 19 сентября.

Бюджетное учреждение будет развивать системы экологического просвещения. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области в ближайшее время разработает устав нового учреждения и назначит руководителя структуры.

Напомним, в регионе 212 особо охраняемых природных территорий: 21 природный заказник, 186 памятников природы, четыре природных парка и один дендрологический парк.