На обновленном проспекте Революции в Воронеже сломались качели

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В Воронеже на обновленном недавно проспекте Революции сломались новые уличные качели. Об этом в соцсетях сообщили горожане. По словам очевидцев, крепление цепи сломалось в тот момент, когда на качелях качались одновременно две девушки.

- С девушками все в порядке, - поспешил успокоить автор сообщения.

А вот качели теперь придется ремонтировать. Не понятно, что стало причиной столь быстрой поломки. Перегруз, слишком большая популярность у горожан, на которую не рассчитывали проектировщики, ошибки строителей или низкое качество материалов?

В управлении строительной политики Воронежа сообщили, что все малые архитектурные формы находятся на гарантии. В ближайшее время подрядчик отремонтирует сломанные качели.