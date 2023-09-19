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НовостиОбщество19 сентября 2023 16:58

В пожарной части в Воронежской области растут больше 20 тысяч кактусов

За ними с 1987 года ухаживает начальник караула Александр Шутов
Ирина КАЗАНИНА
Фото из телегам-канала ГУ МЧС Воронежской области

Фото из телегам-канала ГУ МЧС Воронежской области

Фото: Предоставлено

В пожарной части №7 в воронежском райцентре Россошь растут больше 20 тысяч кактусов. Ухаживает за этой колючей «плантацией» начальник караула Александр Шутов.

- Эта история началась в 1987 году с кактуса, который Александр нашёл у расселённого дома в Россоши зимой. За треть века один маленький кактус превратился в огромный сад, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Летом кактусы прекрасно чувствуют себя во дворе пожарной части. А зимовать переезжают в отапливаемое помещение.

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