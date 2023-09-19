Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 16:16

В Воронежской области собираются за миллиард построить мукомольный комплекс

Правительство области ведет переговоры с инвестором
Ирина КАЗАНИНА

В селе Пески Поворинского района Воронежской области на территории существующего завода планируется строительство крупного мукомольного комплекса. Инвестором проекта выступит агропромышленная корпорация «АСТ Компани М», которая вложит в него более миллиарда рублей. Это позволит увеличить мощность предприятия до 600 тонн муки в сутки.

Введение в эксплуатацию нового объекта даст региону дополнительно более сотни новых рабочих мест.

Также в правительстве Воронежской области рассматривается расширение и увеличение объемов производства макаронных изделий в Павловске. Оно сможет выпускать до 800 тонн продукции ежемесячно, благодаря запуску линии по изготовлению макарон, а также строительству мельницы.