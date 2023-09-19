Для перехода шестиполосной улицы воронежцам давалось всего 18 секунд

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежец пожаловался в чат-бот @Bespredelu_net36_bot на плохо отрегулированный светофор на улице Плехановской у Детского мира. По словам гражданина, для перехода через шестиполосную дорогу пешеходам давалось всего 18 секунд.

- Людям бегом бежать? – возмутился гражданин. – По ГОСТу «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования.» на переход дороги шириной 26 метров необходимо 27 секунд.

Очевидец сообщил о нарушении с помощью чат-бота. По его информации в ГИБДД провели проверку и скорректировали режим работы регулировщика.

- Цикл пешеходного светофора увеличен с 18 секунд до 26 секунд, согласно ГОСТ Р 70716-2023 п.5.4.1.3., - сообщили в областном управлении ГИБДД .