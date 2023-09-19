Четыре года колонии получил сельчанин за стрельбу в магазине в воронежском райцентре

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

21-летнего жителя Грибановского района осудили за стрельбу из пневматического пистолета в магазине и порчу имущества в салоне красоты. Приговор вынес райсуд. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 19 сентября.

Напомним, инцидент случился 2 января 2023 года. Пьяный мужчина прогуливался по Грибановке и в ярости повредил фасад здания. Затем он зашел в магазин и пристал к персоналу. Ему сделал замечание директор торгового объекта и попросил покинуть помещение. Сельчанин в ответ открыл стрельбу из пневматики. По счастью, никто не пострадал.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по факту хулиганства (ч.2 ст.213 УК РФ) и умышленного повреждения имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ).

Как оказалось, молодого человека уже судили в 2022 году за тяжкое преступление - применение насилия в отношении сотрудника полиции. Но наказание дали условное. На этот условное наказание суд отменил и назначил виновному окончательное - 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.