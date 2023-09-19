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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 11:52

Под Воронежем опрокинулась фура с цистерной, пострадал водитель

На воронежской трассе большегруз налетел на отбойник и опрокинулся
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В Новоусманском районе госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с большегрузным автомобилем. Как рассказали в пресс-службе полиции, во вторник около 13.20 на трассе «Дон» в Новоусманском районе водитель автомобиля «Скания» с прицепом-цистерной не справился с управлением. Фура налетела на металлического ограждение и опрокинулась.

В аварии пострадал один человек – водитель грузовика. 59-летнего мужчину доставили в больницу.

Что стало причиной аварии – предстоит выяснить полицейским.

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