Под Воронежем опрокинулась фура с цистерной, пострадал водитель

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В Новоусманском районе госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с большегрузным автомобилем. Как рассказали в пресс-службе полиции, во вторник около 13.20 на трассе «Дон» в Новоусманском районе водитель автомобиля «Скания» с прицепом-цистерной не справился с управлением. Фура налетела на металлического ограждение и опрокинулась.

В аварии пострадал один человек – водитель грузовика. 59-летнего мужчину доставили в больницу.

Что стало причиной аварии – предстоит выяснить полицейским.

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