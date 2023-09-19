Первый рейс поезда «Воронеж-Тамбов» отправится 22 сентября

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Первый рейс межобластного поезда «Воронеж-Тамбов» отправится в пятницу, 22 сентября, сообщили в ППК «Черноземье».

Ускоренный поезд будет совершать рейсы по пятницам и воскресеньям с организованной пересадкой пассажиров на станции «Мичуринск-Уральский».

В пятницу поезд будет отправляться со станции «Воронеж-1» в 16:07, а в Тамбов, на станцию «Тамбов-1» прибывать в 19:40. Отправление из Тамбова - в 18:42, прибытие в Воронеж в 22:16. В пути поезд будет останавливаться на станциях Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни и Радужный.

Воскресный рейс будет отправляться из Воронежа в 16:58, прибывать в Тамбов - в 20:38. Обратный: из Тамбова - в 18:47 с прибытием в Воронеж в 22:16. Остановки: Усмань, Грязи-Воронежские, Никифоровка, Сабурово, Селезни, Челновская, Пушкари и Радужный.