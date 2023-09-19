В Воронеже холодную воду отключили в сотне домов на 13 улицах

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже по улице 20-летия Октября, 22 произошла коммунальная авария. Из-за этого пропала холодная вода в домах на 13 улицах. Об этом рассказали в «РВК Воронеж» 19 сентября.

В данный момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Водоснабжение отключили в 10:54. Когда его возобновят, пока неизвестно.

Нет воды по следующим адресам:

Улица Чернышевский Бугор:

№№ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16Б, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 52б, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 65а, 66, 67, 69, 71

Переулок Заозерный:

№№ - 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А

Улица Некрасова:

№№ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 27

Улица Кубанская Гора:

№№ - 3, 3/2, 3/3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19Б, 20, 22

Улица Веры Фигнер:

№№ - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 82А, 82б, 82в, 83, 84, 85, 86, 87, 87А, 88, 89, 89А, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 91, 92, 92А, 92Б, 92В, 92Г, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106

Переулок Невский:

№№ - 1, 1А, 2, 2а, 3, 3А, 4, 8, 9, 10, 11, 11А, 11т, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Улица Марата:

№№ - 2, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13/1, 13А, 13Б, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 24, 24А, 24Б, 25Б, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33

Переулок Веры Фигнер:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21А

Улица Красная горка:

№№ - 3, 5, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24

Улица Енисеевская:

№№ - 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1А, 1Б, 1е, 2, 3, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Улица Песчаная гора:

№№ - 1, 2, 4, 5, 5А, 5б, 6, 6А, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 16, 16А

Улица Клубная:

№№ - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 44Б, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Улица 20-летия Октября:

№№ - 22, 22А, 23, 23а, 24, 24Т, 25, 26, 27, 29, 30, 30п, 31, 31А, 33, 34, 35, 36, 37а, 38