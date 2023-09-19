Почти на 69% выросла заболеваемость ковидом в Воронежской области

Фото из архива Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю на территории Воронежской области зарегистрировали 113 случаев COVID-19 (4,86 на 100 тыс. нас.).По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 68,66%.

Эпидемиологи напоминают, что, несмотря на отмену большей части действовавших ранее ограничений, риски распространения COVID-19 сохраняются. Поэтому важно помнить о мерах профилактики заболевания. При плохом самочувствии избегайте контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно. Оставайтесь дома, не занимайтесь самолечением.

- Следите за своим состоянием здоровья. Если вы почувствовали, что заболевание и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью, вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям, - рекомендуют специалисты.

Хороший профилактический эффект дают регулярные проветривания помещений, ношение маски в общественных местах. Ну и, конечно, - прививки.