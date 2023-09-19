В Воронеже умер заслуженный артист России Александр Дукаревич

В воскресенье, 17 сентября, ушел из жизни заслуженный артист России Александр Дукаревич. Ему было 67 лет. Об этом рассказали в мэрии Воронежа.

Там пояснили, что Александр Дукаревич в последнее время много болел. Его помнят, как невероятно отзывчивого, ответственного, обязательного человека, с редким чувством юмора.

- Позитивный и просто хороший человек – таким он остался в памяти тех, кто с ним работал. Коллектив городского управления культуры выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Дукаревича, – говорится в сообщении горадминистрации.

Александр Дукаревич в 1980 году окончил Воронежский государственный институт искусств. Его профессиональная деятельность была связана с работой в различных музыкальных коллективах. 40 лет музыкант возглавлял «Народный коллектив» ансамбля ветеранов войны и труда «Фронтовичка». За эти годы состоялось свыше 800 концертов.