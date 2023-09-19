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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 8:28

Пожарные предотвратили взрыв газа в жилом доме в Воронежской области

40-литровый газовый баллон вынесли из горящего сельского дома в Воронежской области
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван Макеев

Ночью крупный пожар полыхал в жилом доме в селе Хреновое в Бобровском районе. Об этом сообщили в управлении ГУ МЧС 19 сентября.

Информация о возгорании спасателям поступила в 2:35. Полыхал дом на улице Песчаной. В результате пожара в одной из комнат здания был поврежден пластик на потолке и домашние вещи.

Спасатели оперативно вынесли из дома газовый баллон объемом 40 литров, чтобы предотвратить взрыв. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В МЧС добавили, что огонь ликвидировали в 2:46. На месте ЧП работали 12 человек и 3 единиц техники.