Пожарные предотвратили взрыв газа в жилом доме в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

Ночью крупный пожар полыхал в жилом доме в селе Хреновое в Бобровском районе. Об этом сообщили в управлении ГУ МЧС 19 сентября.

Информация о возгорании спасателям поступила в 2:35. Полыхал дом на улице Песчаной. В результате пожара в одной из комнат здания был поврежден пластик на потолке и домашние вещи.

Спасатели оперативно вынесли из дома газовый баллон объемом 40 литров, чтобы предотвратить взрыв. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В МЧС добавили, что огонь ликвидировали в 2:46. На месте ЧП работали 12 человек и 3 единиц техники.