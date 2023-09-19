Семья из Башкортостана пострадала в аварии с трактором на воронежской трассе

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В Поворинском районе на 11 километре автодороги М6 «Каспий – Новохоперск» автомобиль «Форд Фокус» влетел в трактор с прицепом. На месте погиб 36-летний пассажир, 14-летняя школьница попала в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 19 сентября.

Авария произошла днем ранее примерно в 19.00. По предварительным данным полиции, 36-летняя жительница республики Башкортостан на иномарке в темноте не заметила движущийся впереди в попутном направлении трактор «Т150К», за рулем которого был 25-летний местный житель. Автоледи допустила с ним столкновение.

В результате погиб ее пассажир до приезда скорой медицинской помощи. Девочку увезли в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.