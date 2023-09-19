Два водителя пострадали в столкновении иномарок на перекрестке в воронежском райцентре

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

ДТП произошло в городе Боброве 18 сентября. После столкновения Volkswagen Passat и Daewoo Nexia мужчина и женщина попали в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария случилась вечером, в 20.40, на нерегулируемом перекрестке улиц Колхозная и Школьная. Столкнулись Volkswagen Passat и Daewoo Nexia, двигавшиеся в попутном направлении.

В итоге автомобили оказались сильно покорежены. Двоих человек по скорой доставили в больницу. Это - 24-летний водитель Volkswagen и 45-летняя водитель Daewoo.

Полиция проводит проверку.