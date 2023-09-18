В школе открыли мемориальную доску погибшему на СВО воронежцу

фото управы Коминтерновского района

В Коминтерновском районе Воронежа открыли мемориальную доску погибшему во время специальной военной операции Андрею Грому. Памятный знак появился в школе №87, которую окончил герой.

Как сообщили в управе Коминтерновского района, на церемонии побывали родственники военного, члены ветеранской организации и волонтерского движения. Супруга и мама героя передали в музей школы его личные вещи.

Уроженец Воронежа Андрей Гром учился в филиале РЭУ имени Плеханова, службу в армии начал в звании сержанта в Хабаровске, в штабе Восточного военного округа. С начала СВО ушел на фронт, сказав, что не может смотреть, как гибнут мирные жители Донбасса и сослуживцы. Андрей Гром геройски погиб, прикрывая боевых товарищей. Указом Президента Российской Федерации за самоотверженность, отвагу и смелость он награжден посмертно орденом Мужества.