Жительница Воронежа молила о помощи из квартиры

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17 сентября спасатели помогли беспомощной жительнице Воронежа. Вызов в службу спасения поступил с ул.Минской 17/2. Женщина просила о помощи из-за двери квартиры.

- Гидравлическим инструментом спасатели вскрыли дверь и обнаружили пенсионерку, которая упала с кровати и не могла самостоятельно встать. Ей помогли подняться на кровать, медицинская помощь не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГО ЧС Воронежа.

Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю спасатели 62 выезжали на различные происшествия и для оказания помощи пострадавшим.

14 сентября на ул. Новосибирской, 33 спасателям пришлось вскрывать дверь, потому что пожилой мужчина долго не открывал. Когда вошли в квартиру, выяснилось, что 70-летнему воронежцу нужна медицинская помощь, его пришлось транспортировать в «скорую».

А 16 сентября на ул. 20-летия Октября, 66 в приямок дома упал мужчина и потерял сознание. Спасатели подняли пострадавшего наверх с помощью носилок и альпинистского снаряжения и передали сотрудникам «скорой помощи».