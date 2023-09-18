Двух воронежских водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на тротуаре

фото Госавтоинспекции Воронежской области

В Воронеже госавтоинспекторы оштрафовали нарушителей ПДД после сообщений неравнодушных горожан в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. К ответственности привлекли двух водителей за парковку на тротуаре: «Ладу Приора» обнаружили на пешеходной территории на ул.Революции 1905 года 7, а «Мицубиси Лансер» - на тротуаре на ул.Пушкинской, 4.

- Нарушителям назначен штраф в размере 1000 рублей, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области. - Парковка на тротуаре вынуждает пешеходов двигаться по проезжей части, что создает угрозы для их жизни и здоровья.