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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:53

Двух воронежских водителей оштрафовали на 1000 рублей за парковку на тротуаре

Нарушителей сдали полицейским неравнодушные горожане
Ярослав ИВАНОВ
фото Госавтоинспекции Воронежской области

фото Госавтоинспекции Воронежской области

В Воронеже госавтоинспекторы оштрафовали нарушителей ПДД после сообщений неравнодушных горожан в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. К ответственности привлекли двух водителей за парковку на тротуаре: «Ладу Приора» обнаружили на пешеходной территории на ул.Революции 1905 года 7, а «Мицубиси Лансер» - на тротуаре на ул.Пушкинской, 4.

- Нарушителям назначен штраф в размере 1000 рублей, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области. - Парковка на тротуаре вынуждает пешеходов двигаться по проезжей части, что создает угрозы для их жизни и здоровья.