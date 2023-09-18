Воронежцам напомнили, что делать и что запрещено при обнаружении беспилотников

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Власти напомнили воронежцам о схеме действий при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.

В первую очередь, если вы увидели квадрокоптер или дрон в воздухе либо на земле, вместо звонков друзьям и постов в соцсетях необходимо сообщить об этом по телефону «112». Кроме своего ФИО, нужно уточнить место (ориентир, объект, адрес), тип БПЛА (квадрокоптерный или самолетный) и характер его поведения (зависание над территорией, направление пролета, расположение на земле).

Затем нужно покинуть опасную зону (на безопасное расстояние не менее 50 метров) или укрыться в тени зданий, деревьев, предупредить о возможной опасности других людей. Не подходить к БПЛА.

Категорически запрещено:

- трогать БПЛА или производить с ним какие-либо действия,

- заливать какими-либо жидкостями,

- засыпать его грунтом и накрывать чем-то,

- пользоваться рядом с ним мобильным телефоном, компьютером, планшетом, радиоаппаратурой,

- оказывать на него температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воздействие.

Также сайт VRN.KP.RU писал, что можно сообщить о БПЛА по специальному мобильному приложению «Радар».

Власти напомнили воронежцам, что любая публикация ориентиров местности или работы системы ПВО может сыграть против интересов России во время проведения специальной военной операции. Кроме того, помните об ответственности за дезинформацию и так называемые розыгрыши на тему «взрывных устройств и обнаружения БПЛА», это уголовно наказуемо.