В Северном районе Воронежа в День города в квартире нашли труп

В Воронеже возбудили уголовное дело по убийству 63-летнего мужчины. Труп несчастного нашли ночью 16 сентября в квартире на улице Лизюкова. На теле обнаружили признак насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 63-летнего хозяина квартиры - знакомого погибшего.

- По предварительным данным, между мужчинами во время пьянки произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Подозреваемый при проведении следственных действий частично признал вину. По решению суда его заключили под стражу. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения.