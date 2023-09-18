Воронежцы могут увидеть график движения пригородных маршруток на табло умных остановок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

О движении пригородных маршруток воронежцы могут узнать на умных остановках. Единый оператор городских пассажирских перевозок запустил трансляцию данных о движении транспорта онлайн для первой очереди межмуниципальных маршрутов.

На мониторах умных остановок и в приложении VrnBus можно теперь можно увидеть график движения маршруток новоусманского направления (№№ 101, 125, 130, 131а, 140, 301, 302, 306в, 310, 311, 312, 312а, 312д, 313в, 322, 333, 361, 361а, 361в, 365, 371, 386), а также автобуса № 114 (Нововоронеж).

Как отметили в пресс-службе Единого оператора городских пассажирских перевозок, работу по интеграции областных маршрутов продолжат.