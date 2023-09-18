Устроившего смертельное ДТП воронежца отправили в колонию на семь лет

Прокурор Аннинского района поддержал гособвинение, и суд назначил виновному наказание в виде семи лет колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний житель Воронежской области признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле этого в ночное время мужчина ехал на машине в состоянии алкогольного опьянения по дороге «Курск-Воронеж-Саратов». На одном из участков он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством, водитель которого скончался в результате ДТП.

Сегодня, 18 сентября, прокурор Аннинского района поддержал гособвинение, и суд назначил виновному наказание в виде семи лет колонии общего режима. Кроме того, фигуранту предстоит выплатить два миллиона рублей в виде компенсации морального вреда. Впрочем, у него еще есть15 дней на апелляцию.