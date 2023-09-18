Трехчасовой спектакль по Платонову заставил воронежских зрителей плакать и смеяться

фото Андрея Парфенова, предоставлено Платоновским фестивалем

Со второй попытки, но воронежцам показали спектакль «Оружие сердец» Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке. В летней программе Платоновфеста постановку отменили из-за того, что сцена театра драмы, где первоначально планировали показы, не подошла для декораций. Получалась скученность, а в спектакле важен воздух, отметила директор театра Ольга Романецкая. В этот раз все получилось: на сцене ВКЗ «Оружие сердец» дали дважды - 16 и 17 сентября. Форуму искусств было особенно важно показать этот спектакль - ведь он по Платонову. И зрители не пожалели.

Не секрет, что необычный язык Платонова сложно поддается сценическому воплощению. Хотя именно это произведение максимально адаптировал сам автор, представив историю семьи Ивановых в виде киносценария. Правда, при жизни писателя фильму не суждено было родиться. Но в 80-х сняли картину «Домой» с Александром Михайловым, а в 2000-х - «Отец» с Алексеем Гуськовым. Молодежный театр на Фонтанке сделал свою сценическую версию – о семье, членам которой, искареженным войной, приходится возрождать ее из руин, начинать сначала, перебороть эгоизм, обиды и прощать. Труппе удалось передать смыслы этого тяжелого и многогранного произведения о любви-прощении, несмотря на то, что коллеутив впервые обратился к творчеству писателя.

- Хотелось не просто отдать должное Платонову. Он и сейчас актуален. Время сегодня крайне циничное. А в Платонове есть та спасительная черта, первобытное ощущение точки опоры в деструктивном мире, в котором можно выжить. В этом произведении любовь как преступление: герой наступает на горло тщеславию, собственным амбициям, боли, а героиня, совершая измену, спасает себя и детей. Они все немного заблудившиеся в перипетиях войны. Но есть что-то, что их спасает. Платонов всегда в разорванном пространстве делает опору на человека, тема всеобщей души, одного целого очень важна для него, - объяснил выбор постановки режиссер Юрий Цуркану.

фото Андрея Парфенова, предоставлено Платоновским фестивалем

Артисты признались, что, несмотря на сложный авторский язык текста, находили в нем юмор, и именно это придает спектаклю некую легкость и помогает воспринимать трехчасовую постановку.

- В нашем театре есть традиция в любом тяжелом, серьезном материале искать легкость и юмор. И в подавляющем большинстве случаев это получается, - поделился артист Сергей Барковский. - Очень важно, чтобы были «качели» между трагедией и комедией, светлым и темным, серьезным и легкомысленным. Когда зрители катаются на этих качелях, раскачивается душа. И здесь мы искали легкость, хотя тема тяжелая, серьезная - до слез. Но надо компенсировать, должен быть юмор. Поэтому на нашем спектакле зрители не только плачут, но и смеются.