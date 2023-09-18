Воронежец потерял почти 30 тысяч рублей при покупке ноутбука

У трех воронежцев 17 сентября похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Воронежу обратился 46-летний житель Железнодорожного района с заявлением о том, что стал жертвой виртуального мошенничества. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчине на электронку поступило рекламное предложение от популярного интернет-магазина. В рекламном баннере сообщалось о скидках на продажу компьютерной техники. В итоге он выбрал ноутбук по стоимости, значительно ниже рыночной. Потерпевший ввел реквизиты своей банковской карты, а также персональные данные для подтверждения покупки товара. После этого с его расчетного счета списали около 30 тысяч рублей, но оплаченный товар мужчина так и не получил. Позже выяснилось, что сайт, на котором он осуществил покупку, оказался поддельным.

Всего за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы пять фактов виртуального мошенничества. Ущерб составил более 80 тысяч рублей.