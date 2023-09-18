В Воронеже на ремонт выставочного зала Музея-диорамы потратят 11,8 млн рублей

Работы по ремонту воронежского Музея-диорамы должны быть завершены до 31 декабря этого года. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 11,8 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 25 сентября, а итоги аукциона подведут 27 сентября.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже отремонтируют старинный Дом купца Лагутина. Здание построено в 1911 году в стиле модерн. В начале 1920-х годов здание передали под квартиры организации «Жилтрансстрой». Сейчас это жилая двухэтажка.