Три жительницы Воронежа сразятся за титул «Мисс Офис – 2023»

Вплоть до 9 октября будет проходить интернет-голосование за выход в финал 14-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023». Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

В этом году на титул «Мисс Офис» претендуют три участницы из Воронежа. Это технолог 1 категории ОАО «РЖД» Арина Таболина, ведущий специалист ООО «Совкомбанк Технология» Татьяна Самарова и менеджер ООО «Моделс» Екатерина Панова.

Поддержать девушек можно на сайте конкурса. По правилам голосовать можно раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. В финал, который пройдет в Москве 25 ноября, выйдут 30 конкурсанток: 25 – по итогам онлайн-голосования и пять – по усмотрению оргкомитета.