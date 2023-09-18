Под Воронежем в столкновении «Дэу Нексии» и «Гранты» пострадали три человека

Авария произошла на 16-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов». Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 17сентября, примерно в 20:05 на автодороге Р-193 «Воронеж-Тамбов» 23-летний житель Верхнехавского района, управляя «Дэу Нексией», двигался в сторону Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. На 16-м километре дороги он столкнулся со встречной «Ладой Грантой» под управлением 34-летнего местного жителя, который совершал поворот налево.

В результате ДТП водитель «иномарки» и его пассажир, 25-летний местный житель, а также пассажир «Лады», 53-летняя местная жительница, получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.