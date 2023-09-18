До +26 градусов потеплеет в Воронежской области в начале рабочей недели

18 и 19 сентября ожидается переменная облачность на фоне отсутствия осадков. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В первые дни стартовавшей рабочей недели в Воронежской области ожидается теплая и малооблачная погода, без осадков. Об этом информирует региональный Гидрометцентр.

Сегодня, 18 сентября, после достаточно свежей ночи воздух прогреется до 26 градусов тепла. В Воронеже – до +23 градусов.

Ночью завтра, 19 сентября, температура воздуха понизится до +4 градусов. Но днем снова будет тепло – до +26 градусов по области, и до +23 – в Воронеже. При этом и в понедельник, и во вторник ожидается переменная облачность на фоне отсутствия осадков.