В Воронеже обьявили о сборе денег на памятник Святителю Митрофану

Таким планируют сделать памятник Святителю Митрофану. Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В воскресенье, 17 сентября, в Воронеже масштабно отмечают 400-летие Святителя Митрофана. День выбран в честь даты второго обретения и перенесения мощей святого в 1964 году.

Будущий Святитель Митрофан (в миру Михаил Васильев) родился в 1623 году на Владимирской земле. Он стал сельским священником, женился и воспитывал сына, пока в 39 лет смерть не умерла жена. Тогда и принял решение стать монахом. Новое имя он получил в честь Митрофана Константинопольского. Уже через три года после пострижения его попросили возглавить Космо-Яхромский монастырь во Владимирской земле. Позже, став уже игуменом, он стал настоятелем другого монастыря. Там бывал и царь Федор Алексеевич, который в итоге попросил Митрофана стать епископом новой Воронежской епархии.

В воронежской земле тогда было много беглых крестьян и преступников, а вот священников совсем мало. К приезду нового епископа не был приготовлен даже достойный дом - жил первое время Митрофан на постоялом дворе. Однако личные блага Святителя не сильно беспокоили. За время руководства владыки Митрофана количество действующих храмов возросло со 182 до 239, открылись прежде закрытые церкви. Специально для обучения священников были определены два монастыря.

Святитель Митрофан оказывал поддержку царю Петру I как просветителю, стремящемуся к укреплению государства. Однако мог и жестко поговорить с императором. Однажды Митрофан не захотел войти во дворец, украшенный языческими идолами.

- Пока государь не уберет идолов, которые соблазняют простой народ, не приду во дворец. Если надо, пусть сам идет ко мне, - попросил передать царю.

Разъяренный Петр приказал явиться епископу под угрозой казни. Тот стал готовиться ко смерти. Царь устыдился и попросил прощения у Святителя.

Перед кончиной Святитель Митрофан принял великую схиму с именем Макария. 6 декабря 1703 года архипастырь причастился и скончался. Он завещал похоронить его как монаха, в одеждах схимника, а не в богатом наряде епископа.

Мощи святителя Митрофана Воронежского теперь пребывают в Воронежском Благовещенском соборе. Поклониться им приезжают паломники со всей России.

Недавно в Воронеже утвердили проект памятника Святителю Митрофану. Монумент изображает одну из встреч святого отца с Петром I. Памятник планируют установит на Адмиралтейской площади. 17 сентября объявили сбор средств на него. Пожертвования можно перечислить по следующим реквизитам:

полное наименование: Благотворительный фонд «Фонд святителя Митрофания»

ИНН: 3664054545

КПП: 366401001

ОГРН/ОГРНИП: 1033600124634

Счёт: 40703810613000001665

БИК: 042007681

Банк: Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк»

Корреспондентский счет: 30101810600000000681

Наименование платежа:

«Пожертвование на памятник святителю Митрофану Воронежскому».

Таким планируют сделать памятник Святителю Митрофану.