В Воронеже определили, каким будет памятник Святителю Митрофану

фото из телеграмм-канала Александра Гусева

5 сентября в столице Черноземья определили победителя конкурса на лучший проект памятника святителю Митрофану, первому епископу Воронежскому, об этом сообщил Губернатор Александр Гусев.

Из 27 заявок экспертный совет отобрал 10 финалистов из шести городов. Первое место жюри присудило работе скульптора из Москвы Ирины Макаровой. Композиция передает сцену беседы Владыки Митрофана и Петра I. Как известно, Святитель Митрофан был сподвижником царя-реформатора, содействовал строительству флота в Воронеже.

Памятник планируют поставить на Адмиралтейской площади - между Успенским храмом и береговой линией. Этой осенью установят камень в основание будущей скульптуры, отметив таким образом 400-летие святителя Митрофана Воронежского.

В рамках программы, посвященной юбилейной дате, воронежцы могут посетить выставку икон в музее имени Крамского.