В Воронеже снизят температуру горячей воды в 56 домах Коминтерновского района

Горячая вода в 56 домах Коминтерновского района, видимо, будет чуть теплой до 25 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи со строительством дублера Московского проспекта на участке от улицы Лизюкова до улицы Хользунова перекладывают трубы водяных сетей. Поэтому в 56 домах Коминтерновского района снизят температуру горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского филиала АО «Квадра». На этот шаг, как утверждают в этой компании, пошли по запросу организации-подрядчика работ по строительству дороги-дублера.

Больше всего снижение температуры горячей воды коснется жителей улицы Лизюкова. Там под него подпадут 33 дома: №№ 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 32, 34,36,38,40, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 35,37, 39, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61. Также вода станет скорее чуть теплой на улице Хользунова. Там это коснется жителей девяти домов: №№ 64, 64a, 66, 68, 70a, 72a, 726, 74, 76.

Семь домов лишатся полноценной горячей воды на улице 60 Армии: №№ 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, четыре на Бульваре Победы: №№ 15а, 17, 19, 23a и три на улице Жукова: №№ 3, 5 и 5a.

Работы планируют завершить до 25 сентября. Соответственно неудобства с горячей водой продлятся, скорее всего, неделю. Жителям домов, столкнувшимся с этой неприятностью, обещают сделать перерасчет коммунальной платы за эту услугу в сентябре.