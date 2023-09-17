Воронежская бегунья победила в Московском марафоне

Победный финиш Светланы Аплачкиной. Фото: Московский Марафон ВКонтакте.

На юбилейном десятом Московском марафоне одну из золотых медалей выиграла воронежская бегунья. Традиционно на этом турнире определяют лучших не только на классических 42,2 километрах, но и на дистанции 10 км. Именно на ней триумфаторов стала наша землячка Светлана Аплачкина.

Светлана преодолела 10 километров за 32,26 секунды. Это ее личный рекорд в забегах на шоссе. Ранее лучшим был результат, показанный Аплачкиной в 2022 году в Санкт-Петербурге. Тогда она пробежала 10 км за 33 минуты 3 секунды. В нынешнем же золотом забеге Светлана опередила бегуний, завоевавших серебро и бронзу, двух Анн Тропину и Викулову на шесть секунд.

Кстати, у Светланы Аплачкиной это далеко не первое золото в нынешнем сезоне. На чемпионате России она выиграла забеги на 1500 и 5000 метров, а в финале международной серии «Королева российского спорта» наша спортсменка завоевала золото и серебро.