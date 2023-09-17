Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 11:01

В Воронеже фасад здания музучилища Ростроповичей после ремонта сменил цвет

Он стал алым
Юрий КОЗЛОВ
Здание музыкального училища имени Ростроповичей ко Дню города стало алым.

Здание музыкального училища имени Ростроповичей ко Дню города стало алым.

Фото: департамент строительной политики Воронежской области ВКонтакте.

Ко Дню города, который в Воронеже праздновали в субботу, 16 сентября, завершили ремонт фасада Воронежского музыкального училища имени Ростроповичей, расположенного по адресу – проспект Революции, 41. Теперь он стал алым. Кстати, тем самым зданию вернули его прежний облик, таким оно было в старину.

- Ориентиром для восстановления цветового решения фасада послужили архивные изображения здания: цветные эскизы и чертежи ансамбля, сохранившиеся фотоматериалы. К тому же для этой цели провели специальное химико-технологическое исследование. Теперь жители и гости Воронежа смогут увидеть здание таким, каким его задумывал архитектор, - сообщил представитель подрядной организации ПСК «Легион» Арарат Погосян.

Обновленный фасад украшен полуколоннами, пилястрами и портиком. Их восстановили буквально по крупинкам, сохранив как можно больше «родного» материала. Кроме того, в училище полностью заменили окна на деревянные.

Сейчас завершается реставрация интерьеров третьего и четвертого этажей училища. Там восстанавливают штукатурный слой и лепной декор, приводят в порядок стены и полы, меняют инженерные сети. А в большом зале училища команда скульпторов-реставраторов трудится над восстановлением декоративных дверных наличников, обнаруженных под многочисленными слоями краски. Из сохранившихся элементов специалисты пока собрали один. Этот наличник - мастер-модель, его будут заливать силиконом, чтобы создать форму для остальных.