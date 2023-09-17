В Воронеже фасад здания музучилища Ростроповичей после ремонта сменил цвет

Здание музыкального училища имени Ростроповичей ко Дню города стало алым. Фото: департамент строительной политики Воронежской области ВКонтакте.

Ко Дню города, который в Воронеже праздновали в субботу, 16 сентября, завершили ремонт фасада Воронежского музыкального училища имени Ростроповичей, расположенного по адресу – проспект Революции, 41. Теперь он стал алым. Кстати, тем самым зданию вернули его прежний облик, таким оно было в старину.

- Ориентиром для восстановления цветового решения фасада послужили архивные изображения здания: цветные эскизы и чертежи ансамбля, сохранившиеся фотоматериалы. К тому же для этой цели провели специальное химико-технологическое исследование. Теперь жители и гости Воронежа смогут увидеть здание таким, каким его задумывал архитектор, - сообщил представитель подрядной организации ПСК «Легион» Арарат Погосян.

Обновленный фасад украшен полуколоннами, пилястрами и портиком. Их восстановили буквально по крупинкам, сохранив как можно больше «родного» материала. Кроме того, в училище полностью заменили окна на деревянные.

Сейчас завершается реставрация интерьеров третьего и четвертого этажей училища. Там восстанавливают штукатурный слой и лепной декор, приводят в порядок стены и полы, меняют инженерные сети. А в большом зале училища команда скульпторов-реставраторов трудится над восстановлением декоративных дверных наличников, обнаруженных под многочисленными слоями краски. Из сохранившихся элементов специалисты пока собрали один. Этот наличник - мастер-модель, его будут заливать силиконом, чтобы создать форму для остальных.