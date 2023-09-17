Умер легендарный нападающий воронежского «Бурана» Игорь Петрушкин

Игорь Николаевич Петрушкин ушел из жизни в 67 лет. Фото: ХК СОЗВЕЗДИЕ | ЮХЛ | ВОРОНЕЖ ВКонтакте.

В Воронеже на 68-м году жизни умер бывший нападающий «Бурана» Игорь Петрушкин. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Созвездие», выступающего в Юношеской хоккейной лиге. Именно в этой команде Игорь Николаевич в последние годы трудился вторым тренером.

- Невосполнимая утрата для нашего клуба. Нас покинул человек с огромным сердцем, с чистой душой, настоящий профессионал, понимающий и отзывчивый. ХК «СОЗВЕЗДИЕ 2006» выражает соболезнования семье Игоря Николаевича, всем его родным и близким. Он навсегда останется в наших сердцах, - говорится в некрологе.

Игорь Петрушкин родился в 1956 году в Москве. В девять лет попал в хоккейную школу ЦСКА, потом перешел в «Спартак». Играл за рязанский «Станкостроитель», рижское «Динамо». Во время службы в армии выступал за СКА МВО, после демобилизации играл за «Ижсталь». В 1979 году Игорь Петрушкин перешел в «Буран». В первенстве СССР сезона 1985/1986 годов он забросил 51 шайбу. В ноябре 1988 года стал капитаном «Бурана». А в апреле 1991 года Игорь Николаевич получил звание мастера спорта СССР. За 13 сезонов в «Буране» Игорь Петрушкин установил два клубных рекорда: он провел более 800 матчей и забросил около 400 шайб.