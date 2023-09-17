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НовостиОбщество17 сентября 2023 10:16

В Воронеже на Петровской набережной заработала подсветка входной группы

Кроме того, уже включили фонари на променаде от Чернавского моста до смотровой площадки
Олег КУЗНЕЦОВ
Так теперь выглядит входная группа Петровской набережной в темное время суток.

Так теперь выглядит входная группа Петровской набережной в темное время суток.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В центре Воронежа, на Петровской набережной заработала подсветка входной группы у Чернавского моста

Красивое освещение теперь есть у обеих двадцатиметровых надписей «Петровская набережная» со стороны дороги и водохранилища. Арт-конструкции высотой один метр сделаны из акрилового стекла.

На променаде от Чернавского моста до смотровой площадки уложили большую часть плитки и начали установку малых архитектурных форм. Кроме того, здесь же уже заработали новые фонари.

На променаде от Чернавского моста до смотровой площадки заработали новые фонари.

На променаде от Чернавского моста до смотровой площадки заработали новые фонари.

Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Также работники подрядной организации продолжают интенсивную работу, чтобы поскорее открыть смотровую площадку. Идет укладка плитки на отдельных участках перед Адмиралтейской площадью и на самой площади, завершают установку детского игрового оборудования.

В мэрии подтвердили, что завершить работы в рамках первой очереди реконструкции набережной (в частности, установить малые архитектурные формы и выполнить озеленение) подрядная организация планирует к концу октября.