В Воронеже на Петровской набережной заработала подсветка входной группы

Так теперь выглядит входная группа Петровской набережной в темное время суток. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В центре Воронежа, на Петровской набережной заработала подсветка входной группы у Чернавского моста

Красивое освещение теперь есть у обеих двадцатиметровых надписей «Петровская набережная» со стороны дороги и водохранилища. Арт-конструкции высотой один метр сделаны из акрилового стекла.

На променаде от Чернавского моста до смотровой площадки уложили большую часть плитки и начали установку малых архитектурных форм. Кроме того, здесь же уже заработали новые фонари.

На променаде от Чернавского моста до смотровой площадки заработали новые фонари. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Также работники подрядной организации продолжают интенсивную работу, чтобы поскорее открыть смотровую площадку. Идет укладка плитки на отдельных участках перед Адмиралтейской площадью и на самой площади, завершают установку детского игрового оборудования.

В мэрии подтвердили, что завершить работы в рамках первой очереди реконструкции набережной (в частности, установить малые архитектурные формы и выполнить озеленение) подрядная организация планирует к концу октября.