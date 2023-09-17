В Воронеже на Петровской набережной заработала подсветка входной группы

Так теперь выглядит входная группа Петровской набережной в темное время суток.
Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
В центре Воронежа, на Петровской набережной заработала подсветка входной группы у Чернавского моста
Красивое освещение теперь есть у обеих двадцатиметровых надписей «Петровская набережная» со стороны дороги и водохранилища. Арт-конструкции высотой один метр сделаны из акрилового стекла.
На променаде от Чернавского моста до смотровой площадки уложили большую часть плитки и начали установку малых архитектурных форм. Кроме того, здесь же уже заработали новые фонари.
На променаде от Чернавского моста до смотровой площадки заработали новые фонари.
Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
Также работники подрядной организации продолжают интенсивную работу, чтобы поскорее открыть смотровую площадку. Идет укладка плитки на отдельных участках перед Адмиралтейской площадью и на самой площади, завершают установку детского игрового оборудования.
В мэрии подтвердили, что завершить работы в рамках первой очереди реконструкции набережной (в частности, установить малые архитектурные формы и выполнить озеленение) подрядная организация планирует к концу октября.