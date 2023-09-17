Воронежский «Буран» в долгой серии буллитов победил самарский ЦСК ВВС

Только что Иван Подшивалов реализовал решающий буллит. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В очередной игре затяжного выезда «Бурана» в Самаре против занимающего последнее 29 место клуба ЦСК ВВС «ураганные» открыли счет уже на четвертой минуте. Пока всего лишь второе большинство в этом сезоне реализовал Иван Подшивалов. Видимо, наши хоккеисты посчитали, что победа сама упадет к ним в руки. Ну тут-то было. На девятой минуте счет сравнял Илья Кудряшов.

Счет не менялся до 27 минуты, когда Максим Рыжков все-таки огорчил еще раз вратаря самарцев Вадима Пастуха – 1:2. В третьем периоде «ураганные», похоже, снова решили победить, так сказать, малой кровью. Однако им не позволил это сделать Кирилл Пукело, сравнявший счет всего за 15 секунд до сирены, оказавшейся благодаря его точному броску не финальной.

В овертайме ни одной из команд не удалось добыть победу. И началась серия буллитов. Чтобы определить победителя, пришлось сделать аж 34 (!) штрафных броска. И все же решающий удался игроку «Бурана» Ивану Подшивалову. Именно ему вручили символический мини-колокол как лучшему игроку матча в раздевалке «ураганных».

Иван Подшивалов с призом лучшему игроку матча. Фото: телеграм-канал ХК "Буран".

Главный тренер «Бурана» Альберт Логинов, однако, остался недоволен игрой «ураганных»:

- Хочется спасибо сказать команде ЦСК ВВС за игру. Предупреждали ребят, что соперник молодая и задорная команда. С нашей стороны была просто безобразная игра сегодня, - заявил Альберт Леонидович. - Сказали об этом команде в раздевалке. Главное, два очка взяли, но по такой игре надо что-то менять. Приедем из поездки, будем разбираться. В пропущенной за 15 секунд до конца основного времени шайбе нам не хватило концентрации. Выпускаем лидеров команды - не можете забить, значит обороняйтесь. Что касается долгой серии буллитов, в моей практике подобная уже была, тоже долго били, вот только не помню, кто был соперником.

«Буран» после этой трудной победы набрал восемь очков и сохранил за собой 11 место. Впереди игра в Казани с лихо начавшим сезон «Барсом». У команды из Татарстана, как и «Бурана», шесть матчей, но на одно очко больше – девять, что позволяет ей занимать пятое место. Шанс поменять такой расклад будет у «ураганных» 18 сентября. Игра с «Барсом» начнется в 19.00.