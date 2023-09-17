В Воронеже на пожаре погиб мужчина

Пожар потушили быстро, но мужчину спасти не смогли. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 16 сентября, в 9.30 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Советском районе в доме № 14 на улице Семилукской. На место ЧП выезжали восемь специалистов спасательного ведомства на двух машинах. Пожар удалось ликвидировать в 9.47. Пламя успело повредить мебель на площади три квадратных метра в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Хотя пожар был, казалось бы, далеко не масштабный, его хватило для гибели 46-летнего мужчины. Его тело сотрудники МЧС обнаружили в ходе ликвидации пожара. Уже известна предположительная причина возгорания – неосторожность при курении.