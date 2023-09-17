Воронежский «Факел» сыграет первый матч с новым главным тренером

Первый матч в качестве главного тренера «Факела» для Сергея Ташуева будет очень сложным. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В воскресенье, 17 сентября, в 14.00 по московскому времени начнется первый матч «Факела» под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева. Этот специалист начал сезон во главе грозненского «Ахмата». Однако старт чемпионата команда из столицы Чечни провалила. Надеемся, что в «Факеле» у Ташуева дела пойдут гораздо лучше.

Вот только в первом матче для удачного начала соперник уж очень неподходящий. «Урал» - команда для «Факела» очень неудобная. В 13 матчах с ней воронежский клуб победил всего трижды, столько же раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. В Екатеринбурге статистика для «Факела» еще хуже. В главном городе Урала воронежская команда побеждала лишь раз – 29 октября 2023 года. Тогда наш клуб назывался «Факел-Воронеж». Была еще одна ничья со счетом 1:1 – 22 августа 2011 года. Остальные четыре встречи в Екатеринбурге закончились поражениями «Факела».

В нынешнем сезоне расклад сил и вовсе выглядит совсем уж неравным. «Урал» после восьми туров идет на пятом месте с 13 очками. «Факел» после волевой домашней ничьей «Балтики» из Калининграда с «Ростовом» - 2:2 с четырьмя очками замыкает турнирную таблицу. Пятое место против 16-го – расклад, очевидно, не в нашу пользу. Хотелось бы ошибиться, но шансов, что «Факел» после этого матча так и останется на последнем месте куда больше, чем возможностей подняться в таблице хотя бы на одну строчку вверх.