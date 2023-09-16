В Воронеже в День города прошла инаугурация губернатора

из телеграмм-канала Александра Гусева

16 сентября официально вступил в должность главы Воронежской области Александр Гусев. Инаугурация губернатора прошла в День города. Глава региона поблагодарил жителей региона за доверие.

- Результаты голосования расцениваю как позитивную оценку сделанного нашей командой в предыдущие годы и как поддержку на будущее. Впереди много работы. Ключевые ориентиры - решения Президента РФ, развитие экономики, благосостояние воронежцев и патриотическая консолидация общества, - отметил Александр Гусев. - В течение второго срока буду и дальше прикладывать максимальные старания, чтобы дать новые идеи, энергию, скорости созиданию будущего Воронежской области. Обещаю работать открыто и честно - так, как делал это всегда.

Затем Александр Гусев вместе с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Щеголевым и зампредседателя Совета Федерации Галиной Кареловой принял участие в открытии Дня города и благотворительной акции «Белый цветок».