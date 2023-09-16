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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 12:22

Житель Воронежской области лишился 1,4 млн рублей после звонка «из банка»

Мужчина из Воронежской области взял под диктовку аферистов кредит и перевел им деньги, пытаясь защититься от мифического долга
Ярослав ИВАНОВ

За 15 сентября жертвами дистанционных мошенников стали 14 жителей Воронежской области. В целом потерпевшие лишились около 4 млн рублей.

45-летний житель Острогожского района попался на стандартную схему аферистов -звонок из службы безопасности банка. Звонивший сообщил мужчине, что его карту взломали мошенники и дистанционно пытаются оформить на него кредит. А чтобы избежать нежелательного долга, лже-сотрудник банка посоветовал опередить аферистов и самостоятельно взять кредит. Мужчина выполнил все инструкции, обналичил 1,4 млн рублей и перевел частями в течение дня на «безопасные» счета, которые ему продиктовали. После этого из банка звонить перестали.