В Воронежской области ищут водителя, сбившего насмерть женщину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские просят жителей Воронежской области помочь в розыске водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП в Подгоренском районе.

Труп 61-летней женщины нашли на проезжей части 15 сентября около 22.10 на 3-м километре автодороги « Воронеж-Луганск-Подгоренский». На теле обнаружили следы наезда автомобиля.

Сотрудники ГИБДД организовали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины аварии.

Полицейские просят располагающих какой-либо информацией о данном происшествии сообщить по телефонам: 8(473)-269-61-06, 8(473)-914-60-40, 112 или 02. Анонимность гарантирована.