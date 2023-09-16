Доходы бюджета Воронежской области за первое полугодие 2023 составили 93,9 млрд рублей

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Контрольно-счетная палата Воронежской области проанализировала исполнение областного бюджета за первое полугодие 2023 года, исследование делали по разным сферам экономики.

Общий объем доходов облбюджета составил 93,9 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 8,9 млрд рублей (на 10,4%). Вырос объем налоговых поступлений - на 8,3 млрд рублей (13,8%). Неналоговые доходы и безвозмездные поступления возросли на 0,1 млрд рублей (5,5%) и 0,5 млрд рублей (2,1%), соответственно.

Расходы облбюджета составили 83,5 млрд рублей: это на 12,4 млрд рублей (17,4%) выше уровня предыдущего года. Исполнение плановых назначений составило 40,6% - это на уровне прошлого года. Основная доля расходов направлена на исполнение госпрограмм в социальной сфере (64,4%). На исполнение региональных проектов за первое полугодие 2023 года направили 10,8 млрд рублей (32,4% годового плана) - это на 8,8% (0,9 млрд рублей) больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Объем госдолга Воронежской области по состоянию на 1 июля.2023 составил 23,0 млрд рублей и выше по сравнению с уровнем на начало года на 2,1 млрд рублей - за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита и выданной государственной гарантии.

Тем не менее, Воронежская область входит в тройку регионов с самым низким уровнем долговой нагрузки среди субъектов ЦФО.