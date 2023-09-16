Под Воронежем в ДТП с КамАЗом пострадали три человека

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В Воронежской области за 15 сентября зарегистрировали 134 ДТП, в них пострадали шесть человек и один погиб.

Авария с тремя пострадавшими произошла вечером в Борисоглебске. Около 17.40 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 54-летний водитель КамАЗа, следовавший по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и снес ВАЗ-21110 на главной дороге.

В результате ДТП 20-летний водитель легковушки и его пассажиры - 18-летний парень и 19-летняя девушка - получили травмы, их госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.