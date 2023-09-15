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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 13:40

Бойцу ЧВК продлили арест по делу об убийстве двух сослуживцев в Воронеже

Он пробудет в СИЗО еще два месяца - до 13 ноября
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Ленинском райсуде продлили арест Ярославу Ш, которого обвиняют в убийстве двух бойцов ЧВК в Воронежской области. Об этом рассказали в пресс-службу Ленинского райсуда.

25-летний мужчина пробудет в СИЗО еще два месяца - до 13 ноября.

Напомним, трупы двух мужчин в камуфляжной одежде 6 июля нашли на территории Хохольского района Воронежской области. Криминалисты обнаружили на телах огнестрельные ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Предположительно, военных лишили жизни за отказ участвовать в мятеже. Вскоре был задержан 25-летний подозреваемый, их сослуживец. Его отправили в СИЗО.