Бойцу ЧВК продлили арест по делу об убийстве двух сослуживцев в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Ленинском райсуде продлили арест Ярославу Ш, которого обвиняют в убийстве двух бойцов ЧВК в Воронежской области. Об этом рассказали в пресс-службу Ленинского райсуда.

25-летний мужчина пробудет в СИЗО еще два месяца - до 13 ноября.

Напомним, трупы двух мужчин в камуфляжной одежде 6 июля нашли на территории Хохольского района Воронежской области. Криминалисты обнаружили на телах огнестрельные ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Предположительно, военных лишили жизни за отказ участвовать в мятеже. Вскоре был задержан 25-летний подозреваемый, их сослуживец. Его отправили в СИЗО.