Мемориальную доску в память о погибшем в СВО Владимире Долгих установили в Воронеже

Фото - управа Центрального района Фото: Предоставлено "КП"

В Центральном районе Воронежа открыли мемориальную доску в честь памяти погибшего в ходе специоперации на Украине Владимира Долгих на территории братской могилы № 440 в Ботаническом саду. Об этом рассказали 15 сентября в управе района.

В торжественном мероприятии в честь открытия приняли участие замруководителя управы Центрального района Инна Тимошенка, депутат облДумы Александр Трубецкой, представители регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», родные и близкие погибшего, его друзья, сослуживцы и учащиеся школ № 102 и № 106.

Наш земляк Владимир Долгих погиб 20 сентября 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность он посмертно награжден Орденом мужества.

Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено вдове погибшего Ирине Долгих и детям героя.

- Мой муж похоронен на родине, в селе Дергоусово Новосибирской области, но мы очень хотели, чтобы было место памяти здесь, в Воронеже. Теперь это станет для нас местом памяти и гордости - поделилась Ирина Александровна.

Участники мероприятия возложили цветы к памятной доске и почтили память воина минутой молчания. А рядом посадили дерево – сибирскую пихту.

- Наш Герой сибиряк, поэтому это дерево мы выбрали не случайно. Сибирская пихта сегодня нашла свое место на воронежской земле, - подчеркнула заместитель руководителя управы Центрального района Инна Тимошенка.

Идея открыть мемориальную доску на Воронежской земле пришла вдове погибшего. Управа Центрального района поддержала ее.

Владимир Долгих родился в 1979 году в селе Дергоусово Новосибирской области. Окончил Новосибирский военный институт. Был направлен служить в Сибирский военный округ на должность командира разведвзвода. В дальнейшем службу проходил на различных должностях в разведывательных частях Восточного и Западного военных округов.

Выполнял боевые задачи в горячих точках: Чечне и Сирии, за что был награжден медалью за «Заслуги перед Отечеством с мечами», медалью Жукова, а также тринадцатью ведомственными наградами.

В конце января 2022 года по замене был переведен на службу в Воронеж в штаб 29-й Армии. С 24 февраля 2022 года Владимир Долгих участвовал в специальной военной операции. Похоронен 3 октября на родине в селе Дергоусово.