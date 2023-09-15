В частном секторе Ленинского района Воронежа появились 550 пластиковых контейнеров

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В начале 2023 года в управе Ленинского района инициировали кардинальные изменения в системе оборота твердых коммунальных отходов.

В последнее время принцип бестарного (в пакетах) сбора и вывоза ТКО в частном секторе вызывает много жалоб у жителей района и гостей города из-за низкой санитарной защищенности. При этом в частном секторе при сложившейся застройке практически не найти места для обустройства современных контейнерных площадок.

- Мы нашли способ лучше. В феврале 2023 года на совещании в управе района совместно с руководителями органов территориального общественного самоуправления и представителями АО «Экотехнологии» принято решение о реализации пилотного проекта, целью которого должна стать модернизация системы оборота твердых коммунальных отходов в секторе индивидуальной жилой застройки, - рассказали в управе Ленинского района.

Решение поучаствовать в проекте приняли 8 ТОС. И в марте 2023 года на 14 улицах приступили к выполнению проекта.

- Сейчас можно констатировать, что проект реализуется успешно. Региональный оператор выполняет взятые на себя обязательства добросовестно, жители довольны, сомнения, которые были на старте преодолены, и все участники ощутили реальную пользу от совершенствования системы сбора твердых коммунальных отходов, - рассказал глава Ленинского района Сергей Ситников.

Суть изменений проста: на четыре или пять частных домов выделяется небольшой пластиковый контейнер. В него выбрасывают обычный мусор. Улицы стали чище, а люди дисциплинированнее. Три раза в неделю приезжает мусоровоз и забирает все содержимое баков.

В настоящее время география проекта расширилась. На улицах частного сектора Ленинского района уже установлено 550 новых контейнеров. Еще порядка 60 установят в ближайшие дни. Таким образом около 2000 частных домов будут обеспечены современными средствами накопления отходов.

– Контейнеры установлены в марте, мы довольны. Мусор у нас забирали по понедельникам один раз в неделю, когда был бестарный. Сейчас, через день понедельник, среда, пятница – нас устраивает. Считаем, надо эту систему внедрять везде, - говорит жительница ул. Карельская Мария Уразова.