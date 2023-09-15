Мину времен ВОВ нашли в подвале детсада №155 в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Детский сад №115 на Московском проспекте в Коминтерновском районе Воронежа сегодня, 15 сентября, эвакуировали. Причиной этого стало обнаружение в подвале боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Спасатели пояснили, что подозрительный предмет нашли в ходе проведения ремонтных работ. Сигнал на пульт дежурного об этом поступил в 10.07. Приехавшие на вызов спасатели установили, что в подвале нашли минометную мину.

В целях обеспечения безопасности персонал перевел 254 ребенка в соседний детский сад №188 (бульвар Победы, 5).

В это время взрывотехники аварийно-спасательной службы региона изъяли боеприпас, увезли и сейчас проводят работы по его уничтожению. Угрозы для местных жителей нет.

В пресс-службе мэрии Воронежа добавили, что сотрудники дошкольного учреждения и спецслужб сработали максимально оперативно и слаженною. Пока воспитанники детского сада вместе со своими воспитателями находятся на прогулке с соседнем детском саду №188. Там в случае необходимости им обеспечат горячее питание и размещение.