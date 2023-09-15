Воронежские экологи показали гнили в стволах деревьев парка «Динамо»

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

Экологи воронежского городского управления показали срезы стволов деревьев, которые спилили накануне в парке «Динамо» в ходе санитарной обрезки. Соответствующие разрешения «Экоцентр» получил после детального обследования экспертами зеленых насаждений парка на территории 28 гектаров.

Всего, по словам руководителя управления экологии Галины Воробьевой, предстоит удалить 176 сухих, усыхающих и аварийных деревьев.

Специалисты добавили, что обследование проводится для того, чтобы минимизировать дальнейшее заражение зеленых насаждений. В основном удалению подлежат возрастные тополя, зараженные вязы и аварийные ивы, также в единичных случаях дуб, береза и липа.

– Основная посадка деревьев в районе центральной аллеи была произведена в послевоенное время. Они уже перешагнули свой предельный возраст и нуждаются в замене по объективным признакам. Воронежский центральный парк это знаковый объект, в котором проходит множество мероприятий различного уровня и поэтому состояние деревьев здесь находится на постоянном контроле, в том числе и Воронежским лесотехническим университетом, – рассказал заведующий кафедры экологии, защиты леса и лесного охотоведения ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова Николай Харченко.